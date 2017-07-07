Разработать логотип для шаурмы

Нужна разработка логотипа. Возможно позже брендбук. Пишите, пожалуйста цены за логотип и брендбук
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Уважаемые дизайнеры, необходимо разработать логотип для точки с шаурмой. Все подробности прописаны в брифе, также обратите внимание на изображения во вложении, которые дополняют информацию в брифе.
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