Разработать и написать название ТМ свадебных платьев "Sellini"

Логотипы и ЗнакиЗавершен8 заявок166 просмотров
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Для новой торговом марки необходимо разработать формат надписи названия ТМ - Sellini + того ТМ 

7 лет назад
vallera5555
Валерий 
46 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
Alen_Ilon
Алена 
26 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
7 лет назад
$20
3 дня
Большое спасибо еще раз!
Рада была помочь в разработке! С удовольствием помогу с будущими проектами. Рекомендую!
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