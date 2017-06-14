Разработать и написать название ТМ свадебных платьев "Sellini"

Здравствуйте! Нужен логотип МАКСИМАЛЬНО похожий на этот http://joxi.ru/bmox5wosxwyDy2 Только другие слова будут: [list][*]витиеватыми буквами будет слово ARBAT [*]простым шрифтом слово DETAILING [/list]Фон не нужен Цвета: бежевый и коричневый. От вас сразу цену и сроки Спасибо!