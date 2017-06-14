Создать логотип новой ТМ свадебных платьев " Sellini"

Вот и не прошло много времени как я повторно обратился к Алене за разработкой логотипа новой ТМ свадебных платьев ! Спасибо! Как и прошлый раз все на очень высоком уровне ! Скоро без всяких альтернатив снова обратимся к Вам за разработкой новых интересных вещей для нашего сайта !