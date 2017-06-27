Здравствуйте. Есть необходиомость нарисовать 2 логотипа для сайтов. Один из них по примеру, похожим на соседний ресурс. Второй без примера, придумать что-то, есть на что ориентироваться. По бюджету есть: Первый - 30$ Второй - 50$ Ничего сверх замороченного не требуется. Подробности ...