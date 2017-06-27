Логотип

Логотипы и ЗнакиЗавершен34 заявки265 просмотров
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Требуется создание  единого логотипа для интернет- магазина автозапчастей и автосервиса 

имя компании inauto 

Касаемо заглавных букв пока не определился. Может Вы порекомендуете что-нибудь? 

К примеру InAuto 

INAUTO 

ИНАВТО 

ИнАвто 

Я больше склоняюсь к варианту со всеми заглавными. По поводу языка тоже не знаю, скорее всего английские буквы, но не факт.) 

Заранее спасибо!

7 лет назад
max_sharik
41 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
HannaWise
Анна 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
5 часов назад
6 лет назад
$70
3 дня
Хочу выразить особую благодарность Анне за проделанную работу. Данный проект уже не первый, созданный ей. Работа выполнена с душой, качественно и в оговоренный срок. Цены конкурентные! Рекомендую!
В очередной раз мне было очень приятно поработать с Максимом. Все отлично - понятное задание, оплата вовремя и в полном объеме. Максим очень вежливый и порядочный заказчик. Желаю проекту Максима максимального успеха. Мои самые лучшие рекомендации! Обращайтесь, буду рада сотрудничеству в дальнейшем.
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