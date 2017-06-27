Необходимо провести ребрендинг имеющегося логотипа. Компания занимается оказанием услуг в сфере кибербезопасности, управления деловой репутации, расследований инцидентов в сфере ИТ, пентестов и предотвращения веб атак Логотип необходимо разработать для дальнейшего использования на различных полиграфических материалах ( футболки, ...
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Требуется создание единого логотипа для интернет- магазина автозапчастей и автосервиса
имя компании inauto
Касаемо заглавных букв пока не определился. Может Вы порекомендуете что-нибудь?
К примеру InAuto
INAUTO
ИНАВТО
ИнАвто
Я больше склоняюсь к варианту со всеми заглавными. По поводу языка тоже не знаю, скорее всего английские буквы, но не факт.)
Заранее спасибо!
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