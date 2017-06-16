Здравствуйте!

Нужен логотип для маленького павильона со сладостями (печенье, конфеты, шоколад, чай, кофе).

Название: Кондитерский Домик

Пожеланий как таковых нет. Хочется просто что-то симпатичное и запоминающееся. По цветовой гамме так же пожеланий нет. Возможно сделать белым цветом на шоколадном фоне, либо возможно сделать какой-то яркий вариант - смесь белых и красных полосок (как карамель). Собственно, хочется довериться дизайнеру и получить интересный логотип.

Бюджет небольшой, по этому посредников и студии прошу не беспокоить.

Спасибо за внимание!