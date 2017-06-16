Логотип для маленького павильона со сладостями

Логотипы и ЗнакиЗавершен21 заявка227 просмотров
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Здравствуйте!

Нужен логотип для маленького павильона со сладостями (печенье, конфеты, шоколад, чай, кофе).

Название: Кондитерский Домик

Пожеланий как таковых нет. Хочется просто что-то симпатичное и запоминающееся. По цветовой гамме так же пожеланий нет. Возможно сделать белым цветом на шоколадном фоне, либо возможно сделать какой-то яркий вариант - смесь белых и красных полосок (как карамель). Собственно, хочется довериться дизайнеру и получить интересный логотип.

Бюджет небольшой, по этому посредников и студии прошу не беспокоить.

Спасибо за внимание!

7 лет назад
Kadilak
Сергей 
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
art-ground_com
Сергей 
34 годаШри-Ланка
14 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$20
1 день
Логотип сделан в срок, качественно, учитывая все мои пожелания и капризы =) Было приятно сотрудничать!
Доволен сотрудничеством. Рекомендую!
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