Добрый день.

Уже не раз обращались с задачей создать логотип.

но то что имеем на сегодняшний день даже самому не нравится.

Название магазина "Секрет" . Немного истории откуда взялось это название, все очень просто это имя клипера в рассказе Александра Грина "Алые паруса" вот и хотелось что бы логотип был созвучный с названием и родом деятельности.

Род деятельности - видеонаблюдение, охранно-пожарная сигнализация.