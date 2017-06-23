Разработка логотипа для швейной студии

Необходимо провести ребрендинг имеющегося логотипа. Компания занимается оказанием услуг в сфере кибербезопасности, управления деловой репутации, расследований инцидентов в сфере ИТ, пентестов и предотвращения веб атак Логотип необходимо разработать для дальнейшего использования на различных полиграфических материалах ( футболки, ...
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Пошив изделий на заказ, по любой модели,любого дизайна. Пошив поиндивидуальным меркам. Создание неповторимого безупречного стиля форменнойодежды. Специализация - фабрика поварской формы.
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