Разработка логотипа для швейной студии

Логотипы и ЗнакиЗавершен32 заявки765 просмотров
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Пошив изделий на заказ, по любой модели,любого дизайна. Пошив поиндивидуальным меркам. Создание неповторимого безупречного стиля форменнойодежды. Специализация - ﻿фабрика поварской формы.

7 лет назад
voiid
46 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
radkedesign
Тамара 
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
37 отзывов
7 лет назад
$132
7 дней
Спасибо Тамаре за сотрудничество! Работа выполнена отлично, она учла все мои пожелания при разработке логотипа, один из предложенных ею вариантов был принят по сути без изменений. Рекомендую!
Антон, прекрасный заказчик! Тема разработки была очень интересной, обсуждения велись долго - результатом остались довольны обе стороны! Все оплаты прошли своевременно! Рекомендуем! Будем работать по фирменному стилю.
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