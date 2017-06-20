Нужен логотип

Логотипы и ЗнакиЗавершен22 заявки265 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищу начинающего дизайнера.

Нужен логотип

Бюджет не большой

 

Элементы лого:

DARSHAN

event-agency

+ графический элемент (как вариант)

Можно взять уже готовые решения с pinterest

Срок – до 18 июня (воскресенье)

7 лет назад
osipov108
43 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
MS_Savchuk
43 годаБеларусь
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
7 лет назад
$2
1 день
Отличная работа! Людмила выполнила заказ быстро и качественно. Предложила 3 варианта на выбор. Рекомендую!
Заказчик прекрасно знает что ему необходимо. Работать с ним легко.
  • Похожие заказы

  • Разработать "водяной знак" на фотографии сайта.

    Водяной знак предположительно будет размещаться в нижней части фотографии. Необходимо несколько вариантов для выбора. В знаке должно быть указано: [list=1][*]домен [*]лейбл  [*]название  [*]описание, девиз, лозунг ( не обязательно ) [/list] Предлагайте вашу цену.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Логотип и бланк компании

    $10

    Необходимо отрисовать 2 логотипа и разместить на бланк компании. Ничего не нужно придумывать, шрифт и дизайн один в один как приложенных файлах. 1) Стройинвест лого Вместо Стройинвест написать - Компания ИНПРИ Холдинг - удалить 2) Cloud Tech Вместо Cloud Tech ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Логотип придумать и нарисовать

    $8

    Здравствуйте Требуется придумать и отрисовать логотип для сайта. Тематика - рыболовные прикормки, приманки Логотип должен быть 2-х цветный, в формате -  AI На логотипе должна присутствовать рыба

    Логотипы и Знаки21 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Ребрендинг логотипа

    $50

    Необходимо провести ребрендинг имеющегося логотипа. Компания занимается оказанием услуг в сфере кибербезопасности, управления деловой репутации, расследований инцидентов в сфере ИТ, пентестов и предотвращения веб атак Логотип необходимо разработать для дальнейшего использования на различных полиграфических материалах ( футболки, ...

    Логотипы и Знаки19 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка логотипа для швейной студии

    Пошив изделий на заказ, по любой модели,любого дизайна. Пошив поиндивидуальным меркам. Создание неповторимого безупречного стиля форменнойодежды. Специализация - ﻿фабрика поварской формы.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Разработка логотипа для проекта Topgid.com

    Добрый день. Требуется разработать логотип для новой социальной сети путешественников Topgid.com Лого должен смотреться в цвете, ч/б и на любой из поверхностей. Начальная идея - использовать первые буквы составного названия, однако рассмотрю возможные вариации.

    Логотипы и Знаки34 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Логотип

    Добрый день. Уже не раз обращались с задачей создать логотип. но то что имеем на сегодняшний день даже самому не нравится. Название магазина "Секрет" . Немного истории откуда взялось это название, все очень просто это имя клипера в ...

    Логотипы и Знаки20 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Логотип

    Требуется создание  единого логотипа для интернет- магазина автозапчастей и автосервиса  имя компании inauto  Касаемо заглавных букв пока не определился. Может Вы порекомендуете что-нибудь?  К примеру InAuto  INAUTO  ИНАВТО  ИнАвто  Я больше склоняюсь к варианту со всеми заглавными. По поводу языка тоже не ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Логотип для маленького павильона со сладостями

    Здравствуйте! Нужен логотип для маленького павильона со сладостями (печенье, конфеты, шоколад, чай, кофе). Название: Кондитерский Домик Пожеланий как таковых нет. Хочется просто что-то симпатичное и запоминающееся. По цветовой гамме так же пожеланий нет. Возможно сделать белым цветом ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад