Водяной знак предположительно будет размещаться в нижней части фотографии. Необходимо несколько вариантов для выбора. В знаке должно быть указано: [list=1][*]домен [*]лейбл [*]название [*]описание, девиз, лозунг ( не обязательно ) [/list] Предлагайте вашу цену.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу начинающего дизайнера.
Нужен логотип
Бюджет не большой
Элементы лого:
DARSHAN
event-agency
+ графический элемент (как вариант)
Можно взять уже готовые решения с pinterest
Срок – до 18 июня (воскресенье)
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