Создать эмблему для сайта.

$10
Логотипы и ЗнакиЗавершен4 заявки158 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Привет всем!

Нужно разработать эмблему для сайта, ссылку дам в личку. Оплата через WebMoney.

7 лет назад
fanski
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
pixart
Артур 
31 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$10
1 день
Не первый раз сотрудничаю с Артуром. За всё время работы проявил себя как талантливый и креативный человек. Предлагает много хороших вариантов. Рекомендую.
Всё отлично! Сотрудничать с Евгением - здорово! Рекомендую! :)
  • Похожие заказы

  • Дизайн логотипа для компании, торгующей автозапчастями (опт/розница).

    $25

    Старый логотип во вложении. Название компании ORIGINAL  Доменное имя сайта: original-auto[dot]com  ([dot] - заменяем на точку) Готовится новый сайт, и в связи с этим нужен новый достойный логотип. Должен содержать шрифтовое начертание и фирменный знак. Фирменный знак должен быть простым ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • В кратчайшие сроки нужно сделать эмблему в Corel Draw образец скину

    Образец я скину тема искусство,главное,чтобы вы знали эту программу ,если даже начинающий,то знали как это делается  За это  150-250,ну если ,что пишите свои варианты,но мне не профессианая нужна ,так,что я думаю это приемлимая цена

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Переделать логотип (сделать его тоньше)

    Есть логотип  - файл прикреплен, исходник (.ai) вышлю на почту. Его необходимо сделать тоньше (где-то в половину линии должны на выходе быть тоньше) *Исполнитель только из Украины **Оплата на карту ПриватБанка **Стоимость работ - 100 грн

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Логотип

    Нужно придумать логотип для оформления на сайте, визитке и группе в вк. Фирма занимается сахарной депиляцией. Лого должно содержать: - "Студия шугаринга Анастасии Волковой" Тематика лого связана с сахарной пастой для шугаринга(как выглядит можно нагуглить), лучше похожих ...

    Логотипы и Знаки22 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужен логотип

    Ищу начинающего дизайнера. Нужен логотип Бюджет не большой   Элементы лого: DARSHAN event-agency + графический элемент (как вариант) Можно взять уже готовые решения с pinterest Срок – до 18 июня (воскресенье)

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Разработать логотип

    Компания "КлиентоПровод" предоставляет услуги оптимизации контекстной рекламы. Нужно придумать логотип.  Ввиду того, что совсем непонятно каким он должен быть, вероятно, придётся сделать несколько вариантов, пока какой-то не понравится и не будет одобрен. Результат должен быть в кореле ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад