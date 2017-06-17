Переделать логотип (сделать его тоньше)

Размеры которые нужны: http://prntscr.com/fkkeqd Логотипы двух компаний предоставим, нужно разместить на этих изображениях, один из логотипов будет главенствующий а другой меньше.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть логотип - файл прикреплен, исходник (.ai) вышлю на почту. Его необходимо сделать тоньше (где-то в половину линии должны на выходе быть тоньше)
*Исполнитель только из Украины
**Оплата на карту ПриватБанка
**Стоимость работ - 100 грн
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