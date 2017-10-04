В кратчайшие сроки нужно сделать эмблему в Corel Draw образец скину

Логотипы и ЗнакиЗавершен4 заявки163 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Образец я скину тема искусство,главное,чтобы вы знали эту программу ,если даже начинающий,то знали как это делается 

За это  150-250,ну если ,что пишите свои варианты,но мне не профессианая нужна ,так,что я думаю это приемлимая цена

7 лет назад
summerforever
Камилла 
25 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Verrone
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
7 лет назад
$5
1 день
Отличная работа
Рекомендую
  • Похожие заказы

  • Переделать логотип (сделать его тоньше)

    Есть логотип  - файл прикреплен, исходник (.ai) вышлю на почту. Его необходимо сделать тоньше (где-то в половину линии должны на выходе быть тоньше) *Исполнитель только из Украины **Оплата на карту ПриватБанка **Стоимость работ - 100 грн

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Разработать "водяной знак" на фотографии сайта.

    Водяной знак предположительно будет размещаться в нижней части фотографии. Необходимо несколько вариантов для выбора. В знаке должно быть указано: [list=1][*]домен [*]лейбл  [*]название  [*]описание, девиз, лозунг ( не обязательно ) [/list] Предлагайте вашу цену.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Логотип

    Нужно придумать логотип для оформления на сайте, визитке и группе в вк. Фирма занимается сахарной депиляцией. Лого должно содержать: - "Студия шугаринга Анастасии Волковой" Тематика лого связана с сахарной пастой для шугаринга(как выглядит можно нагуглить), лучше похожих ...

    Логотипы и Знаки22 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужен логотип

    Ищу начинающего дизайнера. Нужен логотип Бюджет не большой   Элементы лого: DARSHAN event-agency + графический элемент (как вариант) Можно взять уже готовые решения с pinterest Срок – до 18 июня (воскресенье)

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Разработать логотип

    Компания "КлиентоПровод" предоставляет услуги оптимизации контекстной рекламы. Нужно придумать логотип.  Ввиду того, что совсем непонятно каким он должен быть, вероятно, придётся сделать несколько вариантов, пока какой-то не понравится и не будет одобрен. Результат должен быть в кореле ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Логотип и бланк компании

    $10

    Необходимо отрисовать 2 логотипа и разместить на бланк компании. Ничего не нужно придумывать, шрифт и дизайн один в один как приложенных файлах. 1) Стройинвест лого Вместо Стройинвест написать - Компания ИНПРИ Холдинг - удалить 2) Cloud Tech Вместо Cloud Tech ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Логотип придумать и нарисовать

    $8

    Здравствуйте Требуется придумать и отрисовать логотип для сайта. Тематика - рыболовные прикормки, приманки Логотип должен быть 2-х цветный, в формате -  AI На логотипе должна присутствовать рыба

    Логотипы и Знаки21 заявка
    Закрыт
    7 лет назад