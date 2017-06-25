Разработка логотипа

Логотипы и ЗнакиЗавершен34 заявки428 просмотров
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Необходимо разработать логотип для компании.

7 лет назад
ProfBez
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
art-ground_com
Сергей 
34 годаШри-Ланка
14 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$20
1 день
Очень быстро выполнил работу, предложил несколько вариантов и плюс несколько раз редактировали за символическую плату. Приятно работать с профессионалом. Спасибо за работу!
Отличный заказчик! Чёткая формулировка задачи, оплата в срок. Рекомендую!