Логотип и обложки для Facebook и Soundcloud

Добрый день,

Нужно создать простое лого для компании, которая занимается SEO аудитами и обложку для страницы в Фейсбук, аккаунта Саундклауд

Компания называется DeepSEO - делает SEO аудиты сайтов разных компаний, дополнительно разрабатываются ссылочные аудиты. Заготовка сайта: deepseo.com.ua

Формат лого - квадрат. Грузиться на сайт будет в разрешении 1000х1000

Формат кавера - прямоугольник. Размер для загрузки на сайт 2480x520

На лого хотелось бы видеть название и аналогию с глубиной.

Предпочитаемые цвета: черный, желтый, оранжевый, синий.