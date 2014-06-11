bankovskyihor

Игорь bankovskyihor

 
33 годаУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
SEO-Expert
Отзывы заказчиков
maestrostt
Алексей 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Перенести кампанию Директ в AdWords
Все качественно и в срок! Благодарю за работу.
Хороший заказчик
Ответный отзыв
zerkalo-I
Татьяна 
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Семантическое ядро для сайта
Очень ответственный, грамотный исполнитель. Проделал огромную работу быстро, четко. Можно было наблюдать за заданием он-лайн, что бывает довольно редко, обычно показывают только конечный результат. Очень довольна, рекомендую!
Очень доволен сотрудничеством с Татьяной. Задача поставлена четко, постоянно на связи - можно решить возникающие вопросы. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Rico
Олег 
58 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Протестировать сайт по его местам в поисковиках.
Быстро вышел на связь и выполнил задачу. Исполнитель с пониманием отнёсся к моей просьбе выполнить работу как можно быстрее. Уверен, что будем еще сотрудничать.
Отличный заказчик. Сразу оплатил работу, все четко и ясно. Советую.
Ответный отзыв
Поисковые системы (SEO)
2 отзыва
от $50
#104
Контекстная реклама
1 отзыв
от $50
#100