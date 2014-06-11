Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
10 лет назад
Все качественно и в срок! Благодарю за работу.
Ответный отзыв
Хороший заказчик
$40
10 баллов
10 лет назад
Очень ответственный, грамотный исполнитель. Проделал огромную работу быстро, четко. Можно было наблюдать за заданием он-лайн, что бывает довольно редко, обычно показывают только конечный результат. Очень довольна, рекомендую!
Ответный отзыв
Очень доволен сотрудничеством с Татьяной. Задача поставлена четко, постоянно на связи - можно решить возникающие вопросы. Рекомендую к сотрудничеству.
$1
10 баллов
10 лет назад
Быстро вышел на связь и выполнил задачу. Исполнитель с пониманием отнёсся к моей просьбе выполнить работу как можно быстрее. Уверен, что будем еще сотрудничать.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Сразу оплатил работу, все четко и ясно. Советую.
Поисковые системы (SEO)
2 отзыва
от $50
#104
Контекстная реклама
1 отзыв
от $50
#100