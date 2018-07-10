Opencart 3. Для отключенного товара отдавать статус 404

Добрый день,

Когда отключаю товар в админке, он перестает быть видим на сайте. Но при этом при переходе по прямому урлу отдается код 200 и пустая страница. Пример: https://ultra-extreme.com.ua/aksessuary/000623-bk-01

Задача:

Для страниц товаров в статусе "отключен" отдавать ответ сервера 404 и соответствующую страницу