Opencart 3. Для отключенного товара отдавать статус 404

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки253 просмотра
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Добрый день,

Когда отключаю товар в админке, он перестает быть видим на сайте. Но при этом при переходе по прямому урлу отдается код 200 и пустая страница. Пример: https://ultra-extreme.com.ua/aksessuary/000623-bk-01

Задача:

Для страниц товаров в статусе "отключен" отдавать ответ сервера 404 и соответствующую страницу

OpenCart
6 лет назад
bankovskyihor
Игорь 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
loginov123
Максим 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$12
1 день
Задача сделана быстро и хорошо. Хоть и вылезло пару багов - они были исправлены сразу.
Спасибо за проект, хороший отзыв и своевременную оплату
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