Woocomerce доработка категории

Необходимо вывести дополнительные поля в категории

1. h1 (если не прописан по умолчанию это название категории, если прописан заменяем на наш)

2. описание над товаром (на странице пагинации не выводим)

3. описание под товаром (на странице пагинации не выводим)

4. title, кейворд, дискрпишн