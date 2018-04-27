Woocomerce доработка категории

Системы управления (CMS)Завершен1 заявка147 просмотров
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Необходимо вывести дополнительные поля в категории 

1. h1 (если не прописан по умолчанию это название категории, если прописан заменяем на наш)

2. описание над товаром (на странице пагинации не выводим)

3. описание под товаром (на странице пагинации не выводим)

4. title, кейворд, дискрпишн 

6 лет назад
mikeromanov
Михаил 
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
22 дня назад
Выбранный исполнитель
d1mapetrenko
Дмитрий 
28 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$10
1 день
Сделано всё быстро качественно и без лишних вопросов. Рекомендую. Работаем дальше)
Спасибо Михаилу за интересную задачу, был рад сотрудничеству! Оплата, постановка задачи - все хорошо, рекомендую!
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