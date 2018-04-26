Модуль для WooCommerce

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок143 просмотра
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Необходимо написать скрипт (модуль) для сайта, который будет автоматически рассчитывать стоимость реза в зависимости длины реза, извлеченной из файла DXF и от заданных в админке стоимостных параметров .   

Формировать корзину.   

После оплаты присылать загруженные для расчета файлы на почту (которую можно будет поменять в админке)    

ТЗ приложено (в ТЗ описана логика движения клиента от загрузки файла до оплаты)   

WooCommerce
6 лет назад
yearone109
Михаил 
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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