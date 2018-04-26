Модуль для WooCommerce

Добрый день, Имеется Drupal 7 (без кастомных модулей) Необходимо провести интеграцию с 1-С и реализовать возможность односторонней выгрузки информации из 1-с в Drupal(информация о поступивших платежах) Дополнительные задачи будут озвучены в процессе постановки задачи.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать скрипт (модуль) для сайта, который будет автоматически рассчитывать стоимость реза в зависимости длины реза, извлеченной из файла DXF и от заданных в админке стоимостных параметров .
Формировать корзину.
После оплаты присылать загруженные для расчета файлы на почту (которую можно будет поменять в админке)
ТЗ приложено (в ТЗ описана логика движения клиента от загрузки файла до оплаты)
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