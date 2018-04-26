Модуль для WooCommerce

Необходимо написать скрипт (модуль) для сайта, который будет автоматически рассчитывать стоимость реза в зависимости длины реза, извлеченной из файла DXF и от заданных в админке стоимостных параметров .

Формировать корзину.

После оплаты присылать загруженные для расчета файлы на почту (которую можно будет поменять в админке)

ТЗ приложено (в ТЗ описана логика движения клиента от загрузки файла до оплаты)