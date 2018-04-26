Добрый день у нас имеется сайт http://expert-klining.ru/ и также подстраницы: http://expert-klining.ru/himchistka/ http://expert-klining.ru/klining_doma/ http://expert-klining.ru/posle_remonta/ http://expert-klining.ru/klining_yrlic/ У сайтов есть админ панель и определение посетителя по ip адресу! Выглядит вот так: http://prntscr.com/ja95bm и http://prntscr.com/ja95kj При заходе посетителя определяется его ip адрес, если он относится к ...
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Необходимо натянуть сайт на wordpress. Есть готовая верстка. Все, что должно выводится из админки описано в ТЗ. Сайт должен быть мультиязычным и с форумом. Подробнее в личку.
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