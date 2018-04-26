Натянуть сайт на Wordpress

Системы управления (CMS)Завершен1 заявка129 просмотров
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Необходимо натянуть сайт на wordpress. Есть готовая верстка. Все, что должно выводится из админки описано в ТЗ. Сайт должен быть мультиязычным и с форумом. Подробнее в личку.

WordPressСайт на WordPress
6 лет назад
NataliiaLiapina
Наталья 
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
o_as
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад
6 лет назад
$150
3 дня
Работа выполнена отлично, все требования по проекту реализованы четко. Рекомендую как специалиста, грамотного и надежного исполнителя
Отличный заказчик. Четко поставленные задачи. Своевременная оплата! Рад сотрудничеству. Рекомендую!