Корректировка сайта на Joomla

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка160 просмотров
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Добрый день, господа!

Есть необходимость в некоторых правках для сайта 

Список правок в приложении. 

Скажите сколько будет стоить и что по времени. 

Идеально - если для каждого пункта отдельная стоимость и сроки

Joomla
6 лет назад
Madman1987
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад