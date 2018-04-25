Корректировка сайта на Joomla

/[url=http://www.kotelevskaya.in.ua/]www.kotelevskaya.in.ua/[/url] - удалить (или переустановить все заново) лишние файлы с хостинга и приложения на сайте, оставить только нужные файлы для оптимизации и работы сайта. - настроить тему Fotografie, чтобы она выглядела точно так же, как в превью. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, господа!
Есть необходимость в некоторых правках для сайта
Список правок в приложении.
Скажите сколько будет стоить и что по времени.
Идеально - если для каждого пункта отдельная стоимость и сроки
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