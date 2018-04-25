Поcадить страницы на Joomla

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка149 просмотров
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Есть готовый сайт на joomla

там нужно заменить 4 внутренних страницы

страницы сверстанные и с функционалом

Joomla
6 лет назад
bobrdobr1990
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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