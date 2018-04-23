Онлайн калькулятор на NetCat

Здравствуйте. Для сайта на NetCat нужен калькулятор подсчета стоимости теплиц. Пример — http://profilstroi.ru/kalkulyator-teplits/.

У нашего калькулятора будет меньше вариантов и будет в итоге всего 36 разных цен.

На скриншоте майнд-мап структуры, в которой подробно разложен только один размер теплицы, т.е. остальные размеры (6×3 м, 8×3 м, 10×3 м) также имеют по 3 варианта цен (только каркас, теплица без установки, теплица с установкой) и, кроме того, две теплицы (Рациональ и Актуаль) также делятся на 4 размера, у каждого из которых по 3 варианта цен. Всего выходт 36 вариантов цен.

Подумайте сколько это может стоить и сколько времени займет. Если есть готовое решение или плагин, то можете использовать его. В таком случае с вас установка и настройка плагина.

Коэффиценты расчета цен дам, картинки дам, админка не нужна.