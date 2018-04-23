Онлайн калькулятор на NetCat

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки170 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте. Для сайта на NetCat нужен калькулятор подсчета стоимости теплиц. Пример — http://profilstroi.ru/kalkulyator-teplits/.

У нашего калькулятора будет меньше вариантов и будет в итоге всего 36 разных цен.

На скриншоте майнд-мап структуры, в которой подробно разложен только один размер теплицы, т.е. остальные размеры (6×3 м, 8×3 м, 10×3 м) также имеют по 3 варианта цен (только каркас, теплица без установки, теплица с установкой) и, кроме того, две теплицы (Рациональ и Актуаль) также делятся на 4 размера, у каждого из которых по 3 варианта цен. Всего выходт 36 вариантов цен.

Подумайте сколько это может стоить и сколько времени займет. Если есть готовое решение или плагин, то можете использовать его. В таком случае с вас установка и настройка плагина.

Коэффиценты расчета цен дам, картинки дам, админка не нужна.

6 лет назад
dboltachev
43 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Натянуть обновленную верстку на сайт Drupal

    Добрый день! Есть сайт на системе Drupal с кривой версткой. Была выполнена переверстка страницы на html. Нужно новую html натянуть на текущую верстку. Ссылка на ресурсы в этом файле: [url=https://yadi.sk/i/Uemmbnjm3Ugi72]https://yadi.sk/i/Uemmbnjm3Ugi72[/url] Жду ваших предложений по стоимости и срокам.

    Drupal
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Написать простую CMS каталог видео

    Здравствуйте, уважемые! Необходимо простой написать cms/сайт/скрипт (не могу сказать точно), который будет представлять из себя каталог видео. Есть сервер, на котором хранятся видеофайлы пронумерованные в формате .mp4 К нему привязан домен. На этом домене нужно поднять сайт с ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Установка и настройка IPB Community Suite - Forums и Pages

    Помощь в установке SSL-сертификата для домена.   Установка IPS Community Suite 4.2.9 модулей Forums, Pages. Pages главным корневым приложением. Русификация приложений (Forums, Pages), административной части. Базовая настройка(дата, время, транслитизация урлов).

    Unity
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Интернет магазин на основе Битрикс

    $300

    [b]Что есть.[/b] Есть  небольшой интернет магазин на платформе Insailes с адаптивным дизайном, каталогами и ассортиментом товаров в количестве  1500 ед. номенклатуры. [b]Что надо.[/b] Необходимо перенести магазин на платформу с редактируемым исходным кодом (Битрикс и т.д) Что подразумевается под работами. - ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Натянуть верстку на DLE

    Добрый день, Есть верстка, необходимо натянуть на DLE/WP. https://vtaxi.kz/html/index.html Ссылки на регистрацию / авторизацию https://vtaxi.kz/html/inside1.html Ввод инвайт кода (который мы в ручную пришлем на почту) https://vtaxi.kz/html/reg.html После удачного ввода инвайт кода https://vtaxi.kz/html/inside5.html Список участников (по умолчанию пустой) https://vtaxi.kz/html/inside6.html Добавление участника - левое меню формируется исходя от выбранного ...

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Установить готовую верстку интернет магазина на наш движек

    Нужно поставить верстку на наше готовое решение   Имеется верстка интернет магазина. Есть копия двига laravel 5.6.   Верстка сделана хорошо, скину в личку.   Функционал магазина простой:   Главная   Каталог + простой фильтр по цене и хар-кам товаров   Карточка товара   Корзина   Инфо блоки статей и новостей   Никаких ...

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад