Написать простую CMS каталог видео

Здравствуйте, уважемые!

Необходимо простой написать cms/сайт/скрипт (не могу сказать точно), который будет представлять из себя каталог видео.

Есть сервер, на котором хранятся видеофайлы пронумерованные в формате .mp4

К нему привязан домен. На этом домене нужно поднять сайт с логин формой, после авторизации в которой открывался доступ ко всем видео.

Что-то вроде прикрепленного файла

Но нужно только файл, картинка превью, и название.

Прошу оценить работы и писать по существу в заявке. Спасибо за внимание!