Написать простую CMS каталог видео

Добрый день! Есть сайт на системе Drupal с кривой версткой. Была выполнена переверстка страницы на html. Нужно новую html натянуть на текущую верстку. Ссылка на ресурсы в этом файле: [url=https://yadi.sk/i/Uemmbnjm3Ugi72]https://yadi.sk/i/Uemmbnjm3Ugi72[/url] Жду ваших предложений по стоимости и срокам.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, уважемые!
Необходимо простой написать cms/сайт/скрипт (не могу сказать точно), который будет представлять из себя каталог видео.
Есть сервер, на котором хранятся видеофайлы пронумерованные в формате .mp4
К нему привязан домен. На этом домене нужно поднять сайт с логин формой, после авторизации в которой открывался доступ ко всем видео.
Что-то вроде прикрепленного файла
Но нужно только файл, картинка превью, и название.
Прошу оценить работы и писать по существу в заявке. Спасибо за внимание!
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