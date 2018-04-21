Доработка сайта WP

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки170 просмотров
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здравствуйте 

нужно доработать  регионстрой93.рф

по кнопке Квартиры и цены мы попадаем в план-схему  планировок 

сейчас при наведении на планировки  , окна с подробным описанием и ценой хаотично появляются в разных местах экрана 

и при нажатии на кнопку Забронировать ничего не происходит 

 нужно , чтобы  окна с описанием появлялись 1.  при нажатии на нужную планировку , 2.  в одном том же месте  , 3. Появившееся окно можно было закрыть  или пролистать на следующую планировку . 4. По кнопке Забронировать должно появляться окно  . Дизайн окна  в пдф 

6 лет назад
krok2008
Максим 
50 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад