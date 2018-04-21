Доработка сайта WP

/www.kotelevskaya.in.ua/ - удалить лишние файлы с хостинга и приложения на сайте, оставить только нужные. - настроить тему Fotografie, чтобы она выглядела точно так же, как в превью. - убрать английские надписи типа news, projects. - сделать так, чтобы загружаемые ...
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здравствуйте
нужно доработать регионстрой93.рф
по кнопке Квартиры и цены мы попадаем в план-схему планировок
сейчас при наведении на планировки , окна с подробным описанием и ценой хаотично появляются в разных местах экрана
и при нажатии на кнопку Забронировать ничего не происходит
нужно , чтобы окна с описанием появлялись 1. при нажатии на нужную планировку , 2. в одном том же месте , 3. Появившееся окно можно было закрыть или пролистать на следующую планировку . 4. По кнопке Забронировать должно появляться окно . Дизайн окна в пдф
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