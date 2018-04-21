Доработка сайта WP

здравствуйте

нужно доработать регионстрой93.рф

по кнопке Квартиры и цены мы попадаем в план-схему планировок

сейчас при наведении на планировки , окна с подробным описанием и ценой хаотично появляются в разных местах экрана

и при нажатии на кнопку Забронировать ничего не происходит

нужно , чтобы окна с описанием появлялись 1. при нажатии на нужную планировку , 2. в одном том же месте , 3. Появившееся окно можно было закрыть или пролистать на следующую планировку . 4. По кнопке Забронировать должно появляться окно . Дизайн окна в пдф