Настроить тему вордпресс

/www.kotelevskaya.in.ua/

- удалить лишние файлы с хостинга и приложения на сайте, оставить только нужные.

- настроить тему Fotografie, чтобы она выглядела точно так же, как в превью.

- убрать английские надписи типа news, projects.

- сделать так, чтобы загружаемые картинки уменьшались в размере, минимально теряя качество.

- сделать так, чтобы сайт работал максимально быстро.

- чтобы в новостях картинки можно было группировать в коллажи, как тут https://softboxstudio.wordpress.com/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE/%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5/