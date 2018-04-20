Настроить тему вордпресс

Требуется JS специалист, который сможет поправить парсер написанный на JS+PHP. Парсер не сложный 1 файл, работает не стабильно. Сроки сегодня.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
- удалить лишние файлы с хостинга и приложения на сайте, оставить только нужные.
- настроить тему Fotografie, чтобы она выглядела точно так же, как в превью.
- убрать английские надписи типа news, projects.
- сделать так, чтобы загружаемые картинки уменьшались в размере, минимально теряя качество.
- сделать так, чтобы сайт работал максимально быстро.
- чтобы в новостях картинки можно было группировать в коллажи, как тут https://softboxstudio.wordpress.com/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE/%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5/
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