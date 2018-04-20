Необходимо выдернуть верстку и натянуть на OpenCart

Верстка и программирование сайта 1. Для резиновой верстки сайта по макетам: всего 14 макетов аналогичных приложенному (14 макетов для десктопа + 4 макета для мобильного на каждый из них). На странице есть слайдеры, попап, формы, выпадающие ...