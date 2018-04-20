Необходимо доработать плагин в Joomla 3. Подробности кандидатам. Уровень - выше среднего.
Необходимо выдернуть верстку и натянуть на OpenCart
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Необходимо выдернуть верстку и натянуть на OpenCart
Cсылку на сайт покажу в ЛС
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