Сайт на WP для девелопера

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки150 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте всем!Необходимо создать сайт  для компании - девелопера. Сайт на  WP.Срок – до 23 мая.  Оплата – по факту на карту российского банка. В идеале – Альфы. Только по факту ( возможно по  этапам) и только на карту.С вас – портфолио.Дочитавшим до конца брнус – пишите а личку волшебную фразу: «Пришлите пожалуйста ТЗ» и я пришлю ТЗ)). Прошу извинить за стеб, но очень много  спама.Фраза  в  личку позволит его отсеять.Всем ответившим – спасибо! Хорошего дня!

6 лет назад
Litvin19
41 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад