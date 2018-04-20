Верстка и программирование сайта

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок195 просмотров
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Верстка и программирование сайта

1. Для резиновой верстки сайта по макетам: всего 14 макетов аналогичных приложенному (14 макетов для десктопа + 4 макета для

мобильного на каждый из них). На странице есть слайдеры, попап, формы,

выпадающие списки, ничего особенного.

2. Для программирования сайта (кроме раздела с каталогом и фильтрами позиций, пожалуй, ничего особенного), ТЗ в процессе.

Пожалуйста, пишите ориентировочную вилку по цене и срокам + с какими CMS работайте? 

В приложение т3 и макеты 

6 лет назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
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