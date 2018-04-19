Доработка CMS Simpla + Вёрстка шаблона

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки165 просмотров
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Задача 

Нужно сделать доработки и подключить шаблон 

Сайт переделан под управление сразу несколькими городами.  

Обязательные требования 

1)Подключить шаблон и оптимизировать, переверстать его под работу интернет-магазина.  

2)Автоматизация, загрузка  выгрузка: – Категорий – Список товара – Описание товара – Страницы – Города  

3)Капча:  

итд....  

Подробнее задание в файле ниже.

Оплата поэтапно либо в конце

6 лет назад
natalishka09
28 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад