ТЗ для натяжки верстки на опенкарт

Необходимо разработать модуль для Joomla 3.x, в котором есть поля для вставки ссылки на видео с youtube или прямая ссылка на видео c хостинга и выводить его на сайте в любом месте. Модуль должен поддерживать любое ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Если понравится ТЗ, проект ваш.Надо что бы все было описано как для прогера. В итоге тз то будет для вас, вам по нему работать, но мы должны видеть, что все учтено, то есть не стоит описывать функции из коробки, например модуль хтмл блоков, но стоит в тз описать тот пункт, что необходимо стандартные модули в сетку вплющить, что бы не выбивались из общей картины, если их применят...По сути действие фронтенда понять можно по тз по верстке, необходимо больше описать то, как будет бэк работать и настройки и тд... то есть в основном админскую часть и как все будет выводиться для фронта.
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Меня зовут Дарья. У меня сайт - визитка. на платформе joomla. (сайт: groomroom.kiev.ua) Хочу оптимизировать его под мобильные устройства. Какая стоимость и сроки исполнения? c ув.ДарьяЗавершен6 лет назад
Следует установить и настроить шаблон на готовый интернет магазин.Закрыт6 лет назад
Есть сайт WordPress + WooCommerce. У него есть проблемы: - после очередного обновления сайт стал периодически падать, при некоторых запросах идет 100% нагрузка на сервер (нужно найти причину и устранить) - была сделана оптимизация, в частности кэширование, сжатие и ...Закрыт6 лет назад
На WP разместили гугл карту с помощью API Гугл карт. В редакторе WP можно добавлять новые точки. Проблема в том, что в разных браузерах количество точек отличается от реально добавленных в редакторе WP точек. Сейчас добавлено около ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Друзья, приветствую вас! Ищу ответственного и серьезного исполнителя для решения простой задачи. Необходимо: - в OpenCart настроить блок новостей, так чтобы можно было сделать вывод блока на главной страницы. Сейчас у нас есть «блог» в нем подкатегория "акции" и "новости". Вывод ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужна адаптивная верстка на joomla. Бюджет по согласованию.Закрытнет даты
ТЗ: https://fex.net/182069951069 - Цена - Сроки Спасибо за внимание!Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт6 лет назад
- $200
Есть готовый сайт ему сделали ре-дизайн, все в PSD, нужно сверстать инатянуть страницы, около 7 страниц которые уже есть на сайте и около 7 ми новых страниц, многие станицы мало чем отличаются, и сделаны больше для ...Завершен6 лет назад
- $10
Белый экран при оформлении заказа opencart 2.1.0.2. Устранить проблемы с AJAX запросами, замедляют видимую работу сайта.Закрыт6 лет назад