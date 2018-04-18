ТЗ для натяжки верстки на опенкарт

Если понравится ТЗ, проект ваш.Надо что бы все было описано как для прогера. В итоге тз то будет для вас, вам по нему работать, но мы должны видеть, что все учтено, то есть не стоит описывать функции из коробки, например модуль хтмл блоков, но стоит в тз описать тот пункт, что необходимо стандартные модули в сетку вплющить, что бы не выбивались из общей картины, если их применят...По сути действие фронтенда понять можно по тз по верстке, необходимо больше описать то, как будет бэк работать и настройки и тд... то есть в основном админскую часть и как все будет выводиться для фронта.