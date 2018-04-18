Исправить косяки WooCommerce

Есть сайт WordPress + WooCommerce.

У него есть проблемы:

- после очередного обновления сайт стал периодически падать, при некоторых запросах идет 100% нагрузка на сервер (нужно найти причину и устранить)

- была сделана оптимизация, в частности кэширование, сжатие и кое-что еще, после которой перестала работать корзина (зависает, нужно отремонтировать).

От вас нужно решить данные проблемы + зеленые пункты в ТЗ + оставить высокую скорость загрузки (от 70 по гуглу).