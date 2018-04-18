Исправить косяки WooCommerce

На WP разместили гугл карту с помощью API Гугл карт. В редакторе WP можно добавлять новые точки. Проблема в том, что в разных браузерах количество точек отличается от реально добавленных в редакторе WP точек. Сейчас добавлено около ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт WordPress + WooCommerce.
У него есть проблемы:
- после очередного обновления сайт стал периодически падать, при некоторых запросах идет 100% нагрузка на сервер (нужно найти причину и устранить)
- была сделана оптимизация, в частности кэширование, сжатие и кое-что еще, после которой перестала работать корзина (зависает, нужно отремонтировать).
От вас нужно решить данные проблемы + зеленые пункты в ТЗ + оставить высокую скорость загрузки (от 70 по гуглу).
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Друзья, приветствую вас! Ищу ответственного и серьезного исполнителя для решения простой задачи. Необходимо: - в OpenCart настроить блок новостей, так чтобы можно было сделать вывод блока на главной страницы. Сейчас у нас есть «блог» в нем подкатегория "акции" и "новости". Вывод ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужна адаптивная верстка на joomla. Бюджет по согласованию.Закрытнет даты
ТЗ: https://fex.net/182069951069 - Цена - Сроки Спасибо за внимание!Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт6 лет назад
- $200
Есть готовый сайт ему сделали ре-дизайн, все в PSD, нужно сверстать инатянуть страницы, около 7 страниц которые уже есть на сайте и около 7 ми новых страниц, многие станицы мало чем отличаются, и сделаны больше для ...Завершен6 лет назад
- $10
Белый экран при оформлении заказа opencart 2.1.0.2. Устранить проблемы с AJAX запросами, замедляют видимую работу сайта.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Верстка и т.з. прикрепил. Без цен не рассматриваю заявки.Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать ряд правок на сайте: 1) На страницах пагнации установить canonical на страницу раздела 2) Убрать дублирование текста со страниц пагинации 3) Генерация мета-тегов (title, description по уже готовому шаблону) 4) Микроразметка Schema для страниц 5) Прописать корректный URL ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать ряд правок на сайте: 1) На страницах пагнации установить canonical на страницу раздела 2) Убрать дублирование текста со страниц пагинации 3) Генерация мета-тегов (title, description по уже готовому шаблону) 4) Микроразметка Schema для страниц 5) Прописать корректный URL ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Необходимо доработать верстку на сайте с modX. Задание в приложенных файлах. Ссылка на сайт - https://oporainfo.ru/ Категории - https://oporainfo.ru/oporyi-trubchatyie Каталог - https://oporainfo.ru/catalog Страница товара - https://oporainfo.ru/oporyi-ogkЗавершен6 лет назад