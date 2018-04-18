Исправить косяки WooCommerce

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка147 просмотров
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Есть сайт WordPress + WooCommerce. 

У него есть проблемы: 

- после очередного обновления сайт стал периодически падать, при некоторых запросах идет 100% нагрузка на сервер (нужно найти причину и устранить)

- была сделана оптимизация, в частности кэширование, сжатие и кое-что еще, после которой перестала работать корзина (зависает, нужно отремонтировать).

От вас нужно решить данные проблемы + зеленые пункты в ТЗ + оставить высокую скорость загрузки (от 70 по гуглу).

WooCommerce
6 лет назад
ermolaev
36 летМолдова
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад