Доработать верстку (modX)

Системы управления (CMS)Завершен5 заявок159 просмотров
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Необходимо доработать верстку на сайте с modX. Задание в приложенных файлах. 

Ссылка на сайт - https://oporainfo.ru/

Категории - https://oporainfo.ru/oporyi-trubchatyie

Каталог - https://oporainfo.ru/catalog

Страница товара - https://oporainfo.ru/oporyi-ogk

MODX
6 лет назад
alexandr100
Александр 
28 летГермания
13 лет в сервисе
Был
10 дней назад
Выбранный исполнитель
niko647
30 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
26 минут назад
6 лет назад
$3
1 день
Всё отлично, рекомендую Николая как отличного исполнителя. Спасибо!
Отличный заказчик! Всегда четко и по делу. Оплата моментальная. Работой доволен. Рекомендую!