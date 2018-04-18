Нужен веб программист

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок151 просмотр
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Нужен веб программист который не боится рукописных CMS с открытым кодом.

Задача - правка, доработка текущей CMS доработка модулей и написание новых, правка верстки.

Пишите примерную стоимость в час, подробнее про объем работы отвечу в лс.

6 лет назад
dimis
40 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад