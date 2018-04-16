Доработки на MODX

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ТЗ и прототип приложено. Прошу указать цены и срок.
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