Доработки на MODX

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки147 просмотров
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ТЗ и прототип приложено. Прошу указать цены и срок.

MODX
6 лет назад
jnetworkmanager
41 годКазахстан
11 лет в сервисе
Был
3 года назад