Wordpress + Woocommerce список с пунктами доставки

Всем привет;) Сайт http://dom-nayuge.ru/ Нужно внести несколько изменений, а так же проверить сайт на наличие неисправностей(медленно грузиться, не нажимаются некоторые кнопки и т.д) и устранить их. Подробности в прикреплённом файле. Оплата по факту выполнения. Всем заранее спасибо за ваши предложения)