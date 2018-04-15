Wordpress + Woocommerce список с пунктами доставки

$15
Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка124 просмотра
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На сайте на Wordpress + Woocommerce необходимо сделать:

- если выбрана определенная доставка, то показывается список dropdown с выбором пункта доставки

- пункты должны администрироваться (можно использовать ACF)

- выбранный пользователем пункт должен сохраниться в карточке заказа

Оплата WMR

WordPressWooCommerce
6 лет назад
readweb
36 летЛатвия
15 лет в сервисе
Был
месяц назад