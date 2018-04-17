Доработки админки ИМ CakePHP

Системы управления (CMS)Завершен1 заявка130 просмотров
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1. В поле ФИО не выводится ФИО, хотя в базе оно есть - исправить.

2.  Добавить столбец "адрес" и вывести в единую таблицу (в базе есть)

PHP
6 лет назад
tumanoff
39 летЛатвия
8 лет в сервисе
Был
6 дней назад
Выбранный исполнитель
troeput
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$10
1 день
Всё на высшем уровне, рекомендую!
Хороший заказчик, рекомендую!