Проект Hotel Directory Berufsreisende

Здравствуйте! Нужно доработать сайт на WP http://test.niko-web.ru вот все что нужно сделать 1 В раздел Новости поместить 4 новости в ряд вместо трех 2 Добавить раздел Promotions в аналогичном виде что и на сайте Аудио [url=http://ctmgroup.fr/ctm-audio/news]http://ctmgroup.fr/ctm-audio/news[/url] 3 Добавить раздел Nos Guides d'Achat в ...
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Сайт www.berufsreisende.de предлагает фирмам и их работникам самостоятельно находить отели и т.д. до 80евро за двухместный номер за человека и ночь.Для поиска необходимо задать индекс или город отеля и радиусом удаленности с дальнейшей возможностью фильтрования результатов. Такие фильтры как: цена, удаленность по расстоянию, популярность, оценки пользователей - должны работать. Результаты должны выводиться как список, галерея и Google maps карта с указанием имени, местоположения, цены и т.д. При нажатии на отель должна выводится страница с описанием отеля и предоставляемых им услуг, а также форма для резервирования номера с указанием даты и других данных, необходимых для формы. После заполнения формы данные должны сохраняться в админке отеля. Параллельно должна отправляться к отелю и информация, что у него появился новый запрос на комнату. Отель подтверждает или откланяет резервирование. После удачного бронирования комнаты отправляется мэйл клиенту с подтверждением бронирования комнаты и мне как администратору, чтобы я мог выставить счёт отелю за выполнение данной услуги.Регистрация на сайте
Регистрироваться могут:
- клиенты
- отелиРегистрация клиентов выполняется бесплатно.Регистрация отеля выполняется на основе выбранного тарифа:
- базовый (бесплатно, с ограниченным сервисом)
- стандарт (платно, с более расширенным сервисом)
- комфорт (платно, с полным сервисом)
- тестовый (бесплатно, действительно в течение 30 дней)Способы оплаты для отелей
После выбора тарифа переход к оплате при помощи популярных в Европе на сегодняшний день способов оплаты, таких как Visa, PayPal и т.д.Админка для отелей
- общие данные
- описание услуг
- цены
- фотогалерея
- управление тарифом
- статистика посещений
- управление самим аккаунтомАдминка для клиентов
- общие данные
- управление бронирований
- управление самим аккаунтомЧто мне нужно?
Адаптивный сайт на основе современных веб-технологий (на ваш выбор). Мне необходимо знать в самом начале, какую технологию вы выберете, так как дальнейшей разработкой сайта буду заниматься непосредственно я или с вашей помощью. Что вы думаете по поводу laravel? Функционал WP Rentals (themeforest) подходит мне на 70%, но он сделан к сожалению на Wordpress.Бюджет для проекта еще не определен.Прошу вас выслать мне официальное предложение по разработке данного сайта.Приблизительные сроки сдачи проекта - осень 2018.
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