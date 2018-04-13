Проект Hotel Directory Berufsreisende

Сайт www.berufsreisende.de предлагает фирмам и их работникам самостоятельно находить отели и т.д. до 80евро за двухместный номер за человека и ночь.Для поиска необходимо задать индекс или город отеля и радиусом удаленности с дальнейшей возможностью фильтрования результатов. Такие фильтры как: цена, удаленность по расстоянию, популярность, оценки пользователей - должны работать. Результаты должны выводиться как список, галерея и Google maps карта с указанием имени, местоположения, цены и т.д. При нажатии на отель должна выводится страница с описанием отеля и предоставляемых им услуг, а также форма для резервирования номера с указанием даты и других данных, необходимых для формы. После заполнения формы данные должны сохраняться в админке отеля. Параллельно должна отправляться к отелю и информация, что у него появился новый запрос на комнату. Отель подтверждает или откланяет резервирование. После удачного бронирования комнаты отправляется мэйл клиенту с подтверждением бронирования комнаты и мне как администратору, чтобы я мог выставить счёт отелю за выполнение данной услуги.Регистрация на сайте

Регистрироваться могут:

- клиенты

- отелиРегистрация клиентов выполняется бесплатно.Регистрация отеля выполняется на основе выбранного тарифа:

- базовый (бесплатно, с ограниченным сервисом)

- стандарт (платно, с более расширенным сервисом)

- комфорт (платно, с полным сервисом)

- тестовый (бесплатно, действительно в течение 30 дней)Способы оплаты для отелей

После выбора тарифа переход к оплате при помощи популярных в Европе на сегодняшний день способов оплаты, таких как Visa, PayPal и т.д.Админка для отелей

- общие данные

- описание услуг

- цены

- фотогалерея

- управление тарифом

- статистика посещений

- управление самим аккаунтомАдминка для клиентов

- общие данные

- управление бронирований

- управление самим аккаунтомЧто мне нужно?

Адаптивный сайт на основе современных веб-технологий (на ваш выбор). Мне необходимо знать в самом начале, какую технологию вы выберете, так как дальнейшей разработкой сайта буду заниматься непосредственно я или с вашей помощью. Что вы думаете по поводу laravel? Функционал WP Rentals (themeforest) подходит мне на 70%, но он сделан к сожалению на Wordpress.Бюджет для проекта еще не определен.Прошу вас выслать мне официальное предложение по разработке данного сайта.Приблизительные сроки сдачи проекта - осень 2018.