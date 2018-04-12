Новый дизайн уже сверстанный есть Html внедрить в сайт CMS OpenCart

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки167 просмотров
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Сам сайт https://goo.gl/YVpfuV нужно сделать Программирование сайта Новый дизайн уже сверстанный есть Html внедрить в сайт CMS OpenCart

Макеты скриншоты нового дизайна в приложение 

выберу исполнителя по срокам и бюджету 

тут верстка новая 

http://zul.z-studio-46.ru/glas/

http://zul.z-studio-46.ru/glas/cart.html

http://zul.z-studio-46.ru/glas/card.html

http://zul.z-studio-46.ru/glas/glav.html

OpenCartHTML
6 лет назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
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