Натянуть новый дизайн и поправить функционал на WP

Системы управления (CMS)Закрыт20 заявок397 просмотров
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https://yadi.sk/d/92H_XsPL3U67Rn - макеты

Есть сайт http://avinion.ru.com/ написан на WP с woocommerce. Делаем его копию в новом дизайне на тематику не продажи, а аренды платьев. Дизайн и контент почти идентичны, изменена цветовая схема. В чем различия:

1. Убрана корзина. Таким образом от woocommerce можно в принципе отказаться

2. Нужна возможность указать недоступность платья на бронирование в определенный период и график занятости платья. Соответственно прибавился фильтр в каталоге (свободно или нет платье в определенные даты)

3. Заявка должна просто приходить на почту с указанием модели платья, даты аренды и контактных данных. 

В целом все.

6 лет назад
Exteel
Кирилл 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
cms-pro
Вадим 
30 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$60
3 дня
Вызвался делать и пропал. Так не поступают.
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