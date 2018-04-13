Натянуть новый дизайн и поправить функционал на WP

https://yadi.sk/d/92H_XsPL3U67Rn - макеты

Есть сайт http://avinion.ru.com/ написан на WP с woocommerce. Делаем его копию в новом дизайне на тематику не продажи, а аренды платьев. Дизайн и контент почти идентичны, изменена цветовая схема. В чем различия:

1. Убрана корзина. Таким образом от woocommerce можно в принципе отказаться

2. Нужна возможность указать недоступность платья на бронирование в определенный период и график занятости платья. Соответственно прибавился фильтр в каталоге (свободно или нет платье в определенные даты)

3. Заявка должна просто приходить на почту с указанием модели платья, даты аренды и контактных данных.

В целом все.