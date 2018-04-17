Перенести сайт вордпрес. ком на хостинг

$7
Системы управления (CMS)Завершен4 заявки187 просмотров
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этот сайт https://kotelevskaya.wordpress.com

перенести на хостинг ukraine.com.ua

чтобы можно было бесплатно устанавливать плагины и работать с интерфейсом вордпресс орг.

 хостинг уже куплен, вордпресс на него установлен.

6 лет назад
brand-land
Юлия 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
21 день назад
Выбранный исполнитель
Den9911
Олег 
36 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$7
1 день
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