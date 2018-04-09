Доработать маленький сайт на wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок208 просмотров
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Необходимо доработать http://negawa.af-web.ru/ . Добавить недостающие страницы на текущий момент, помочь с наполнением. Просьба оценить объем работ и предложить цену. Нужно за 2 дня привести в порядок. 

мне нужно добавть страницы аналогично www.hartmann-valves.com

т.е -страницы сервис, индустрия, инжиниринг, контакты.

сервис, индустрия, инжиниринг, - так же как на www.hartmann-valves.com . можно один в один , но с нашим дизайном.

поработать над наполнением разделов продукция,

сделать так же как на www.hartmann-valves.com.

добавить страницу контакты.

у меня есть псд главной и страницы продуктов

WordPressСайт на WordPress
6 лет назад
kad13
39 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад