Доработать маленький сайт на wordpress

Необходимо доработать http://negawa.af-web.ru/ . Добавить недостающие страницы на текущий момент, помочь с наполнением. Просьба оценить объем работ и предложить цену. Нужно за 2 дня привести в порядок.

мне нужно добавть страницы аналогично www.hartmann-valves.com

т.е -страницы сервис, индустрия, инжиниринг, контакты.

сервис, индустрия, инжиниринг, - так же как на www.hartmann-valves.com . можно один в один , но с нашим дизайном.

поработать над наполнением разделов продукция,

сделать так же как на www.hartmann-valves.com.

добавить страницу контакты.

у меня есть псд главной и страницы продуктов