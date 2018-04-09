Доработать маленький сайт на wordpress

Нужно доработать функционал woocomerce1 Добавить в товарах загрузку файла pdf (книги) 2 в товарах сделать подписку т.е цены для чтения книг (неделя месяц два и до года) и вставить в шаблон кнопку подписка и период 3 все ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо доработать http://negawa.af-web.ru/ . Добавить недостающие страницы на текущий момент, помочь с наполнением. Просьба оценить объем работ и предложить цену. Нужно за 2 дня привести в порядок.
мне нужно добавть страницы аналогично www.hartmann-valves.com
т.е -страницы сервис, индустрия, инжиниринг, контакты.
сервис, индустрия, инжиниринг, - так же как на www.hartmann-valves.com . можно один в один , но с нашим дизайном.
поработать над наполнением разделов продукция,
сделать так же как на www.hartmann-valves.com.
добавить страницу контакты.
у меня есть псд главной и страницы продуктов
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