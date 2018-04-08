Небольшие правки на opencart с перспективой дальнейшего сотрудничества

Добрый день коллеги, есть небольшое количество задач по опенкарту 2.3.0.2.2 огромная просьба исполнителям без опыта и тех кто отписывается шаблоном не тратить моё и ваше время. Студиям прошу не беспокоить.

сайт - http://joma-official.ru

1) в родителе серии http://prntscr.com/j07ila при переходе внутрь нет таблицы выбора размера http://prntscr.com/j07kal т.е. не выводятся опции как в остальных дочерних http://prntscr.com/j07l77 (в админке для всех одинаково)

2) при возврате с карточки товара на подкатегорию у которой есть чпу попадаем на 404 страницу(это происходит потому что предыдущий исполнитель сделал надстройку(modification) которая раньше использовалась для вывода серий и теперь добавляется лишнее слово в путь /series )

3) при переходе из серии в которой к примеру 2 позиции(главная и дочерняя) на дочернюю позицию http://prntscr.com/j07qn7 (количество детей не играет роли) не видно в вариантах родительской http://prntscr.com/j07qxx

так же после этих задач будет отдельная задача по конструктору.

Предлагайте приблизительно сумму и время на эти три задачи