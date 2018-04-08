На данный момент теги открываются по такого плана ссылкам https://torteka.ru/component/tags/tag/tort-na-den-rozhdenija Хочу чтоб открывались так https://torteka.ru/menu/tort-na-den-rozhdenija Знаю, что если в меню выбрать тип пунктам меню, метки, то джумла сама подтягивает новый адрес. Но этот вариант не подходит, так как отображение ...
Небольшие правки на opencart с перспективой дальнейшего сотрудничества
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день коллеги, есть небольшое количество задач по опенкарту 2.3.0.2.2 огромная просьба исполнителям без опыта и тех кто отписывается шаблоном не тратить моё и ваше время. Студиям прошу не беспокоить.
сайт - http://joma-official.ru
1) в родителе серии http://prntscr.com/j07ila при переходе внутрь нет таблицы выбора размера http://prntscr.com/j07kal т.е. не выводятся опции как в остальных дочерних http://prntscr.com/j07l77 (в админке для всех одинаково)
2) при возврате с карточки товара на подкатегорию у которой есть чпу попадаем на 404 страницу(это происходит потому что предыдущий исполнитель сделал надстройку(modification) которая раньше использовалась для вывода серий и теперь добавляется лишнее слово в путь /series )
3) при переходе из серии в которой к примеру 2 позиции(главная и дочерняя) на дочернюю позицию http://prntscr.com/j07qn7 (количество детей не играет роли) не видно в вариантах родительской http://prntscr.com/j07qxx
так же после этих задач будет отдельная задача по конструктору.
Предлагайте приблизительно сумму и время на эти три задачи
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