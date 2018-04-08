Доработать woocomerce

$100
Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки228 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно доработать функционал woocomerce1 Добавить в товарах загрузку файла pdf (книги)

2 в товарах сделать подписку т.е цены для чтения книг (неделя месяц два и до года) и вставить в шаблон кнопку подписка и период

3 все должно отображаться как в обычном вукомерск т.е товары письма и тд

4 не давать пользователям скачивать книгу только читать

5 отобразить эти подписки в личном кабинете woo а также добавить его на сайт.

6 сделать авторизацию есть пример сайта

7. Настроить почту на сайте

8. Поставить плагин оплаты (готовый просто скачать и установить)

6 лет назад
zhasikiskz
32 годаКазахстан
7 лет в сервисе
Был
2 года назад