Доработать woocomerce

На данный момент теги открываются по такого плана ссылкам https://torteka.ru/component/tags/tag/tort-na-den-rozhdenija Хочу чтоб открывались так https://torteka.ru/menu/tort-na-den-rozhdenija Знаю, что если в меню выбрать тип пунктам меню, метки, то джумла сама подтягивает новый адрес. Но этот вариант не подходит, так как отображение ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно доработать функционал woocomerce1 Добавить в товарах загрузку файла pdf (книги)
2 в товарах сделать подписку т.е цены для чтения книг (неделя месяц два и до года) и вставить в шаблон кнопку подписка и период
3 все должно отображаться как в обычном вукомерск т.е товары письма и тд
4 не давать пользователям скачивать книгу только читать
5 отобразить эти подписки в личном кабинете woo а также добавить его на сайт.
6 сделать авторизацию есть пример сайта
7. Настроить почту на сайте
8. Поставить плагин оплаты (готовый просто скачать и установить)
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