Доработать woocomerce

Нужно доработать функционал woocomerce1 Добавить в товарах загрузку файла pdf (книги)

2 в товарах сделать подписку т.е цены для чтения книг (неделя месяц два и до года) и вставить в шаблон кнопку подписка и период

3 все должно отображаться как в обычном вукомерск т.е товары письма и тд

4 не давать пользователям скачивать книгу только читать

5 отобразить эти подписки в личном кабинете woo а также добавить его на сайт.

6 сделать авторизацию есть пример сайта

7. Настроить почту на сайте

8. Поставить плагин оплаты (готовый просто скачать и установить)