Есть магазин на WooCommerce — https://bit.ly/2qirnID, необходимо установить модуль фильтрации и настроить/доверстать его по дизайн-макету (см. вложение), по сути надо переделать css стиль чекбоксов и сделать выбор цвета картинками. Все атрибуты товаров уже прописаны в админке, ...
Кнопки добавления изображений при создании категории
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для dle 12.1 необходимо разработать следующее дополнение:
- при создании картегории нужны две кнопки для загрузки двух
изображений. (реализация вроде {category-icon} не подходит, т.к.
добавление информации и всех изображений должно быть на одной странице,
без копирования и вставки адреса изображения).
- также нужен тег для вывода URL загруженного изображения, чтобы его можно было использовать в любом разделе сайта.
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