Кнопки добавления изображений при создании категории

Системы управления (CMS)Завершен1 заявка123 просмотра
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Для dle 12.1 необходимо разработать следующее дополнение:

- при создании картегории нужны две кнопки для загрузки двух

изображений. (реализация вроде {category-icon} не подходит, т.к.

добавление информации и всех изображений должно быть на одной странице,

без копирования и вставки адреса изображения).

- также нужен тег для вывода URL загруженного изображения, чтобы его можно было использовать в любом разделе сайта.

6 лет назад
rotordda
39 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
LazyDev
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
20 отзывов(-2)
6 лет назад
$4
1 день
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