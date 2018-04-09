Кнопки добавления изображений при создании категории

Для dle 12.1 необходимо разработать следующее дополнение:

- при создании картегории нужны две кнопки для загрузки двух

изображений. (реализация вроде {category-icon} не подходит, т.к.

добавление информации и всех изображений должно быть на одной странице,

без копирования и вставки адреса изображения).

- также нужен тег для вывода URL загруженного изображения, чтобы его можно было использовать в любом разделе сайта.