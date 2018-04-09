Не заставило себя ждать мое второе обращение к Владимиру. Мы не успевали по срокам и не могли своими силами реализовать поставленную задачу. Владимир справился с ней не просто отлично, а идеально. Мы получили именно то, что хотели. Постоянно на связи, предлагает лучшие решения. Высокая скорость выполнения. Все работает замечательно. Теперь планировать работу буду с учетом мастерства и профессионализма Владимира. Владимир, спасибо Вам.