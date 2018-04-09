Нужен поиск по тегам для DLE 12.1 Суть задачи: В допполях создается несколько полей, например "Цвет", "Форма", "Рисунок", "Стиль" и другие. Сейчас полей нужно 7. Но нужно ...
Веб-программирование1 исполнитель
Завершен
7 лет назад
Нужен поиск по тегам для DLE 12.1 Суть задачи: В допполях создается несколько полей, например "Цвет", "Форма", "Рисунок", "Стиль" и другие. Сейчас полей нужно 7. Но нужно ...
Для dle 12.1 необходимо разработать следующее дополнение: - при создании картегории нужны две кнопки для загрузки двух изображений. (реализация вроде {category-icon} не подходит, т.к. добавление информации и всех изображений должно ...