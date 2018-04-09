rotordda

Илья rotordda

 
41 год
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

LazyDev
34 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
20 отзывов(-2)
$40
10 баллов
7 лет назад
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DLE
Сработались с Ильей, четкое ТЗ, быстрая коммуникация, никаких задержек и проблем не возникло. Буду рад сотрудничать и дальше.
Не заставило себя ждать мое второе обращение к Владимиру. Мы не успевали по срокам и не могли своими силами реализовать поставленную задачу. Владимир справился с ней не просто отлично, а идеально. Мы получили именно то, что хотели. Постоянно на связи, предлагает лучшие решения. Высокая скорость выполнения. Все работает замечательно. Теперь планировать работу буду с учетом мастерства и профессионализма Владимира. Владимир, спасибо Вам.
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LazyDev
34 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
20 отзывов(-2)
$4
10 баллов
7 лет назад
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DLE
Илья четко описал что нужно реализовать. Был на связи все время. Никаких задержке и проблем. Буду рад сотрудничать и дальше.
Владимир, Вы - молодец! Прекрасная, быстрая и, самое главное, качественная работа. Всё очень четко и все именно так, как я хотел. Максимально подробная инструкция по установке. Спасибо. Мои самые лучшие рекомендации. Уверен, что будем еще сотрудничать.
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