Специалист WordPress

Системы управления (CMS)Закрыт11 заявок161 просмотр
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Добрый день. Нужно реализовать небольшую задачу на WordPress.

Есть простой сайт на WP, нужно сделать в админке, в записях, переключатель отображения определенных блоков. Т.е. есть несколько

блоков на html (например отзывы, галерея, преимущества и работы). Нужно

сделать так чтобы к конкретной записи можно было выбрать один или

несколько блоков для отображения с помощью чекбокса.

Например на одной из записей нужно отобразить только отзывы и галерею, на другой только преимущества, на третьей все 4 блока и.т.д. И

это нужно делать из админки.

Если есть вопросы, пишите, если задача понятна, пишите стоимость реализации данной функции.

WordPress
6 лет назад
AlexeyLu
Алексей 
31 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
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