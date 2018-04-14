Внедрение дизайна на modx.

Доброй ночи ) Было нормальное меню на сайте vodokanalsbit.ru , а стало не приглядное, что сломалось не могу сказать- знал бы сделал. Редактировал само меню. Какое оно было и какое стало в приложении на фото. К заявке указывайте сроки правки ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется натянуть новый дизайн на существующий сайт: https://sleepkaif.ru/
В верстке нет самой корзины. Использовать либо внешний вид который есть сейчас, или вставитъ какой то свой вариант подходящий.
Используемый технологии:
- ModX Revo
- minishop2
- bootstrap
Сделать удобное обновление фильтра.
Предлагайте цены.
Сделать необходимо до понедельника.
В приложении верстка.
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