Внедрение дизайна на modx.

Системы управления (CMS)Завершен1 заявка161 просмотр
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Требуется натянуть новый дизайн на существующий сайт: https://sleepkaif.ru/

В верстке нет самой корзины. Использовать либо внешний вид который есть сейчас, или вставитъ какой то свой вариант подходящий.

Используемый технологии:

  • ModX Revo
  • minishop2
  • bootstrap
При переносе оставить функционал который есть сейчас по сео (там есть микроразметка и т.п)

Сделать удобное обновление фильтра. 

Предлагайте цены.

Сделать необходимо до понедельника.

В приложении верстка.

MODX
6 лет назад
Vital000
Виталий 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
lab-site
36 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$85
3 дня
Александр грамотный специалист, рекомендую к сотрудничеству!
Отличный заказчик, всегда на связи, оплата сразу после проверки работы. Рекомендую к сотрудничеству.
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