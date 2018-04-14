Внедрение дизайна на modx.

Требуется натянуть новый дизайн на существующий сайт: https://sleepkaif.ru/

В верстке нет самой корзины. Использовать либо внешний вид который есть сейчас, или вставитъ какой то свой вариант подходящий.

Используемый технологии:

ModX Revo

minishop2

bootstrap

При переносе оставить функционал который есть сейчас по сео (там есть микроразметка и т.п)

Сделать удобное обновление фильтра.

Предлагайте цены.

Сделать необходимо до понедельника.

В приложении верстка.