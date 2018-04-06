Необходимо сверстать и поставить сайт на MODX. Необходимо сделать адаптивную верстку. В макете всего две страницы...главная и внутренняя. Макет главной к заданию прикладываю. От вас стоимость за верстку и на натяжку на MODX и настройку всех блоков. Хорошему исполнителю готовы дать постоянный объем работы. В заявках также указывайте информацию о том, каким методом будете делать верстку сайта.