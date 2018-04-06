Поставить сайт

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки155 просмотров
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Необходимо сверстать и поставить сайт на MODX. Необходимо сделать адаптивную верстку. В макете всего две страницы...главная и внутренняя. Макет главной к заданию прикладываю. От вас стоимость за верстку и на натяжку на MODX и настройку всех блоков. Хорошему исполнителю готовы дать постоянный объем работы. В заявках также указывайте информацию о том, каким методом будете делать верстку сайта.

6 лет назад
georgygod
Георгий 
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
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