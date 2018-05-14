Сделать добавление кейсов в CMS Wordpress

Есть одностраничник на вордпрессе, нужно сделать возможность добавления разноразмерных новых кейсов внизу страницы (однотипные всплывающие окна на несколько экранов, настраиваемые под каждый кейс компании) устранить косяки верстки, сделать все по сетке который расползается на всю ширину экрана

Подробное ТЗ прикрепил

Сайт http://old.smartaction.ru/

Срок - понедельник 16.04.18

Мне важно работать с ответственным исполнителем, чтобы была постоянная связь, а так же соблюсти сроки.