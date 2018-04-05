Программист Opencart 2.3

Всем привет, Нужен разработчик Zoho CRM / Deluge script с опытом работы с этой системой. Заказчик из сша, разнообразные задачи на длительный срок. Оплата почасовая по договоренности. Приложения зохо [url=http://www.zoho.com/one/applicat]www.zoho.com/one/applicat[/url]... И Deluge язык на котором нужно писать доработки [url=http://www.zoho.eu/creator/help/]www.zoho.eu/creator/help/[/url]... Жду ваших предложений! С наилучшими, Олег
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу Программиста Opencart 2.3 для доработки функционала сайта за адекватные деньги.
Сайт по продаже телефонов.
Небольшое ТЗ:
1. Сделать выбор цвета телефона в каждом товаре (при нажатии на цвет, должно отправлять на товар этого цвета и этой модели. Например, человек открыл iPhone X 64Gb Черный, у него рядом с товаром есть Выбор Черный и Белый, черный стоит по умолчанию, так как он находится в этом товаре, он нажимает белый, и его перекидывает на белый). (Скрин ниже)
2. Сделать выбор объема памяти (аналогично как и с цветом, должно отправлять на эту модель, но с выбранной памятью)(Скрин ниже)
3. Слайдер на главную страницу сайта. Слайдер должен быть на всю страницу, и адаптироваться под мобильную версию.
4. Добавить ссылки на социальные сети в шапку сайта (viber, vk, insta и тд)
И еще мелкие доработки.
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