Программист Opencart 2.3

Ищу Программиста Opencart 2.3 для доработки функционала сайта за адекватные деньги.

Сайт по продаже телефонов.

Небольшое ТЗ:

1. Сделать выбор цвета телефона в каждом товаре (при нажатии на цвет, должно отправлять на товар этого цвета и этой модели. Например, человек открыл iPhone X 64Gb Черный, у него рядом с товаром есть Выбор Черный и Белый, черный стоит по умолчанию, так как он находится в этом товаре, он нажимает белый, и его перекидывает на белый). (Скрин ниже)

2. Сделать выбор объема памяти (аналогично как и с цветом, должно отправлять на эту модель, но с выбранной памятью)(Скрин ниже)

3. Слайдер на главную страницу сайта. Слайдер должен быть на всю страницу, и адаптироваться под мобильную версию.

4. Добавить ссылки на социальные сети в шапку сайта (viber, vk, insta и тд)

И еще мелкие доработки.