Перенести сайт WP с хоста на хост, настроить https и Google PageSpeed

Добрый день. Есть сайт http - на хостинге webnames, надо его перенести на рег-ру и настроить https максимально корректно (сертификат, 301 и т.д.), чтобы позиции и трафик не просели.

Также увеличить скорость сайта относительно GooglePage Speed.

Сейчас в среднем Мобилка в зеленой зоне, десктоп в красно-оранжевой ) Стоит кеширование, настроено.

Прошу расписать по стоимости и срокам.